Son dakika haber! Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Ali Gürel (28) idaresindeki 33 AJP 919 plakalı feldspat madeni yüklü tır, Kargıcak Mahallesi'nde devrildikten sonra alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Sağlık ekibi, tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerine gelen Gürel'in yakınları sinir krizi geçirdi. Ekiplerce araçtan çıkarılan cenaze, Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi. AA / Volkan Yıldız - Güncel Ali Gürel Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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