Son dakika haber... Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı - Haberler

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Son dakika haber... Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Son dakika haber... Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulaşık makinesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulaşık makinesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Orhaniye Mahallesi Cihanbeğendi mevkisindeki bir evde yılan olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.

Bulaşık makinesine girdiği belirlenen yılan, itfaiye ekibince yakalandıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.???????

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Orhaniye İtfaiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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