Erbaş: "Başkanlığımız, şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam etmektedir" - Haberler

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Erbaş: "Başkanlığımız, şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam etmektedir"

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da 75. Yıl Huzurevi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da 75. Yıl Huzurevi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (2)

Erbaş: Başkanlığımız, şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam etmektedir

Erbaş: Başkanlığımız, şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam etmektedir

Erbaş: Başkanlığımız, şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam etmektedir

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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