Son dakika haber! Mersin'de iş yerinden damlama sulama borusu çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber! Mersin'de iş yerinden damlama sulama borusu çalan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Son dakika haber! Mersin'de iş yerinden damlama sulama borusu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Mersin'in Silifke ilçesinde çalıştıkları iş yerinden damlama sulama borularını çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde çalıştıkları iş yerinden damlama sulama borularını çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Atayurt Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 127 paket damlama sulama borusunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili iş yerinde çalışan 2 kişi ile boruları satın aldığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 iş yeri çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalınan paketlerden ele geçirilen 30'u sahibine teslim edildi.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Jandarma Atayurt Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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