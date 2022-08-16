Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede öldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Kasım Evrengül (28) ile A.Ç. (40), Yeni Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, yanında getirdiği bıçakla Evrengül'ü ağır yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Evrengül, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı A.Ç'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir Manisa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title