Son dakika haber | Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede öldü. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, Kasım Evrengül (28) ile A.Ç. (40), Yeni Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, yanında getirdiği bıçakla Evrengül'ü ağır yaraladı. 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Evrengül, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan zanlı A.Ç'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Güncel AA / Ali Yıldırım Alaşehir Manisa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.