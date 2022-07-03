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Son dakika haber: Koçarlı'da çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

AA - Şener Alevci - Güncel
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Son dakika haber: Koçarlı'da çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan orman ve zeytinlik alan yangını söndürüldü.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan orman ve zeytinlik alan yangını söndürüldü.

Çakmar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir uçak ve arazözlerle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dönüm orman ve zeytinlik alan zarar gördü.

AA / Şener Alevci - Güncel

Koçarlı Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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