Son dakika haber... Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberler: Lüleburgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Lüleburgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Kırıkköy köyüne yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 dönüm alan zarar gördü. Güncel AA / Özgün Tiran Lüleburgaz Kırıkköy Güncel Haberler Son Dakika

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