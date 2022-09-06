Son dakika haberi: Keşan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Keşan ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü. Keşan ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü. Büyük Cami Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki tarihi metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev büyük zarar gördü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerinde inceleme yaptı. Güncel Kaynak: AA / İlker Gürel İtfaiye Keşan Cami Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Keşan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.