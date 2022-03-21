Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı - Haberler

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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı

AA - Ali Öztürk - Güncel
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi, Gürbüz Turak Caddesi'nde yaşayan Hasan Bulut (78) ve eşi Ayşe Bulut (82) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Ayşe Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Hasan Bulut ise ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı çiftçin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş, Hasan Bulut, Ayşe Bulut, Elbistan, Güncel, Haberler

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