Son Dakika | İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI Güncel Haberler Son dakika haber: Silivri'de elektronik ev eşyası imalatı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Silivri'de elektronik ev eşyası imalatı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Alipaşa Mahallesi'nde bulunan ve elektronik ev eşyası imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.