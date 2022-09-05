Son Dakika | İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI
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Son dakika haber: Silivri'de elektronik ev eşyası imalatı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.
Silivri'de elektronik ev eşyası imalatı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Alipaşa Mahallesi'nde bulunan ve elektronik ev eşyası imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel