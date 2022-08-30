Son dakika haber | Hatay'da evinde 13 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Payas ilçesinde evinde 13 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Payas ilçesinde evinde 13 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliği belirlenen şüpheli H.G'nin ikametine operasyon düzenledi. Adreste, ruhsatsız 13 tabanca, 1 namlu, 1 kabza, 13 şarjör ve 21 mermi ele geçirildi. Zanlı H.G. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Güncel Haberler Son Dakika

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