Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'de Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildiÇarşamba gece saatlerinde Asiye Atalay (19)'ı katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve yakalanmıştı.
Çarşamba gece saatlerinde Asiye Atalay (19)'ı katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve yakalanmıştı. 25 yaşındaki Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlardı. Saldırgan adliyeye sevk edildi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel