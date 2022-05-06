Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi - Haberler

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Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'de Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildiÇarşamba gece saatlerinde Asiye Atalay (19)'ı katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve yakalanmıştı.

ESENLER'de Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi

Çarşamba gece saatlerinde Asiye Atalay (19)'ı katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve yakalanmıştı.  25 yaşındaki Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlardı. Saldırgan adliyeye sevk edildi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asiye Atalay, Güncel, Haberler

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