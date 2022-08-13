Haber : Son dakika haber: Elazığ'da, kırmızı ışıkta kaza: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Elazığ'da, kırmızı ışıkta kaza: 5 yaralı

 - Güncelleme:
Son dakika haber: Elazığ'da, kırmızı ışıkta kaza: 5 yaralı

Son dakika haberi... ELAZIĞ'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği otomobile başka otomobilin arkadan çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği otomobile başka otomobilin arkadan çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Güney çevre yolundaki trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAV 386 plakalı otomobil, kırmızı ışık nedeniyle duran 23 ACG 813 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlardaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title