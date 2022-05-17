Son dakika haber! Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift öldü, 6 yaşındaki çocukları yaralandı - Haberler

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Son dakika haber! Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift öldü, 6 yaşındaki çocukları yaralandı

AA - Muhittin Çakır - Güncel
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Son dakika haber! Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift öldü, 6 yaşındaki çocukları yaralandı

Son dakika haberi: Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü, 6 yaşındaki çocukları yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü, 6 yaşındaki çocukları yaralandı.

Hüseyin Erten'in (28) kullandığı 20 LV 048 plakalı otomobil, Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin araçtaki 6 yaşındaki çocukları Osman Erten ise yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Yasemin Erten'in Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

AA / Muhittin Çakır - Güncel

Otomobil, İtfaiye, Denizli, Ölü, Güncel, Haberler

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