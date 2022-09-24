Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk...
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar."