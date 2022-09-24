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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk...

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar."

Kaynak: AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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