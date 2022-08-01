Son dakika haber: Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Güncel AA / Serten Akkaya Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

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