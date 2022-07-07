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Son dakika haber... Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü

Demirören Haber Ajansı - Güven Özgül - Güncel
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Son dakika haber... Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü

Son dakika haberine göre ADANA'da hazır beton santralinde çalışan Ali Demir (22), çalıştığı sırada matkaptaki kaçak nedeniyle akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ADANA'da hazır beton santralinde çalışan Ali Demir (22), çalıştığı sırada matkaptaki kaçak nedeniyle akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Hazır beton santralinde çalışan Ali Demir, matkap ile çalışmaya başladı. İddiaya göre, matkaptaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Demir yığılırken, durumu fark eden arkadaşları ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Güncel

Ali Demir Çukurova Adana Güncel Haberler Son Dakika

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