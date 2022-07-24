Son dakika haber | Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü Son dakika haberi: Bingöl'de 3 farklı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü. Bingöl'de 3 farklı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkez Göltepesi, Genç ilçesi Yeniyazı ve Yayladere ilçesi Bilekkaya köylerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangınlar büyümeden söndürüldü. AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel Yayladere Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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