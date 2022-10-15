Son dakika haber | Billur Kalkavan hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan bugün hayatını kaybetti. Vefat haberini oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan sosyal medya hesabından "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" notuyla duyurdu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Billur Kalkavan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Billur Kalkavan hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.