Son dakika haber | Billur Kalkavan hayatını kaybetti
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Son dakika haberlerine göre Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti.
Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan bugün hayatını kaybetti. Vefat haberini oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan sosyal medya hesabından "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" notuyla duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel