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Son dakika haber... Ayağı kayıp üzerine düştüğü süt sağma makinesinden akıma kapılıp öldü

Son dakika haber... Ayağı kayıp üzerine düştüğü süt sağma makinesinden akıma kapılıp öldü

Son dakika haberi... AYDIN'da, ayağı kayıp, üzerine düştüğü süt sağma makinesinde elektrik akımına kapılan Hidayet Yeşil (16), yaşamını yitirdi.

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AYDIN'da, ayağı kayıp, üzerine düştüğü süt sağma makinesinde elektrik akımına kapılan Hidayet Yeşil (16), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Söke ilçesi kırsal Karaatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin muhtarı Mevlüt Yeşil'in oğlu Hidayet Yeşil, ahırda inekleri sağan annesi Zeliha Yeşil'e yardım ederken, dengesini kaybedip süt sağma makinesinin üzerine düştü. Yeşil, makinedeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yeşil'in ölümü, Mevlüt- Zeliha Yeşil çiftiyle yakınlarını üzdü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

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