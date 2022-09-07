Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Güncel Haberler

Son dakika haber! Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda üzerlerinde toplam 46,96 gram metamfetamin, 1,8 gram esrar, 6 sentetik hap ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 7 aparatla yakalanan A.Ö. (29), M.B. (22) ve E.A. (30), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve satmak suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title