Antalya gündem haberleri | Akseki'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Antalya haberler... Antalya'nın Akseki ilçesinde 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutluca Mahallesi'ndeki 6 boş evden kazan ve tencere gibi mutfak eşyalarıyla elektrik tesisatlarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkları şüpheli S.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel