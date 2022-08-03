Son dakika gündem: Zonguldak'ta cinayet şüphelisini olay yerinde bıraktığı ayakkabıları ele verdi Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 Temmuz'da yaşlı adamı başına sert cisimle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, Antalya'da gözaltına alındı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 Temmuz'da yaşlı adamı başına sert cisimle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, Antalya'da gözaltına alındı. Temenler köyünde başına sert cisimle vurulan 78 yaşındaki Ali Genç'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, yaşlı adamın cinayet sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bırakılan sahipsiz bir çift ayakkabıdan ve çevredeki güvenlik kameralarından cinayeti işleyen kişinin Fikret C. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Antalya'da gözaltına aldı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında olay yerine getirilen Fikret C'ye keşif yaptırıldı. İfadesinde kız arkadaşına küfür ettiği için cinayeti işlediğini öne süren zanlının, uzun süre ormanlık alanda saklandığını, daha sonra yürüyerek gittiği başka köyden kaçtığını söylediği öğrenildi. Almanya'dan iznini geçirmek için geldiği Temenler köyündeki evde dedesini ölü bulan torun E.P. (21), yaşlı adamın başına sert cisimle vurulduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Yaşlı adamın cenazesi, 6 Temmuz'da kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilmişti. Güncel AA / Fadime Yılmaz Elma Zonguldak Ali Genç Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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