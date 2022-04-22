Son dakika gündem: Yalova'da tersanedeki patlamada 3 işçi yaralandı
AA - Güven Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri... Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede meydana gelen patlama sonucu 3 işçi yaralandı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede meydana gelen patlama sonucu 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren tesiste tankta çalışma yapılırken patlama oldu.
Gaz ve oksijen sıkışmasından kaynaklandığı öne sürülen patlama nedeniyle yaralanan 3 işçi için bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden birinde hafif, ikisinde ağır derecede yanıklar oluştuğu öğrenildi.
AA / Güven Kaya - Güncel