Son dakika gündem: Yalova'da tersanedeki patlamada 3 işçi yaralandı - Haberler

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Son dakika gündem: Yalova'da tersanedeki patlamada 3 işçi yaralandı

AA - Güven Kaya - Güncel
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Son dakika gündem: Yalova'da tersanedeki patlamada 3 işçi yaralandı

Son dakika haberleri... Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede meydana gelen patlama sonucu 3 işçi yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede meydana gelen patlama sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren tesiste tankta çalışma yapılırken patlama oldu.

Gaz ve oksijen sıkışmasından kaynaklandığı öne sürülen patlama nedeniyle yaralanan 3 işçi için bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden birinde hafif, ikisinde ağır derecede yanıklar oluştuğu öğrenildi.

AA / Güven Kaya - Güncel

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