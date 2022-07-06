Son dakika gündem: Ukraynalı siviller savaşın şiddetine alıştı
AA - Narciso Contreras - Güncel
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Son dakika haberler: Caddede çukura neden olan bomba Bina yıkıntıları Sokakta yemek pişiren iviller Canlı müzik dinleyerek moral depolayan siviller Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Donetsk'in Siversk bölgesinde yaşayan siviller, savaşın tüm şiddetine rağmen günlük rutinlerinden vazgeçmiyor.
Caddede çukura neden olan bomba
Bina yıkıntıları
Sokakta yemek pişiren iviller
Canlı müzik dinleyerek moral depolayan siviller Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Donetsk'in Siversk bölgesinde yaşayan siviller, savaşın tüm şiddetine rağmen günlük rutinlerinden vazgeçmiyor.
AA / Narciso Contreras - Güncel