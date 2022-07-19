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Son dakika gündem: Sel sonrası kıyıya vuran odunlar, vatandaşlar tarafından toplanıyor

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Altay - Güncel
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Son dakika haber: Sel sonrası kıyıya vuran odunlar, vatandaşlar tarafından toplanıyor Ordu'da geçen gün etkili olan sağanak sonrası sel suları ile birlikte denize sürüklenen odunlar, kışlık yakacak ihtiyacı için vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Sel sonrası kıyıya vuran odunlar, vatandaşlar tarafından toplanıyor

ORDU - Ordu'da geçen gün etkili olan sağanak sonrası sel suları ile birlikte denize sürüklenen odunlar, kışlık yakacak ihtiyacı için vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Ordu genelinde geçen günlerde etkili olan, Fatsa ve Perşembe ilçesinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle yüksek kesimli alanlardaki odunlar, sel suları ile birlikte denize sürüklendi. Yağışların durmasının ardından vatandaşlar, kışlık odun ihtiyaçlarını karşılamak üzere odunları toplamaya başladı. Vatandaşlar, dalgalar ile sahile vuran odunları toplamak için sabahın erken saatlerinde deniz kenarına inen vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarına dağılan ağaç parçaları, dallar ve tomrukları toplayarak evlerine taşıdılar.

Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekiplerinin de bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Güncel

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