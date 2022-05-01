Son dakika gündem: Manisa'daki trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika gündem: Manisa'daki trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Son dakika gündem: Manisa'daki trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

E.B'nin (45) kullandığı 06 BYS 869 plakalı otomobil, Alaşehir- Salihli yolundaki Piyadeler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, R.S.K. (6), A.E.K. (8) N.B. (14), Ş.K. (41), N.B. (67) ve R.B. (37) hafif yaralandı. E.B. ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir, Otomobil, Salihli, Manisa, Güncel, Haberler

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