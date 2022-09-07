Son dakika gündem: Manisa'da kamyonun çarptığı motosikletteki çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberi: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. S.G. (68) idaresindeki 41 YE 667 plakalı kamyon, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda geri manevra yaparken Alper Boğa'nın (16) kullandığı 45 AGY 517 plakalı motosiklete çarptı. Ağır yaralanarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Boğa, Manisa'ya sevki sırasında yolda durumunun ağırlaşması üzerine Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü S.G, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Ali Yıldırım Alaşehir Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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