Son dakika gündem: Karaburun'da, şehit polis memuru Yusuf Çelik anısına hayır yapıldı
AA - Hüseyin Cem Liman - Güncel
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Son dakika haber... Karaburun Kaymakamlığı, 13 Mart 1982'de İzmir'in Balçova ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik anısına pilav ve ayran dağıttı.
KARABURUN, İZMİR (AA) - Karaburun Kaymakamlığı, 13 Mart 1982'de İzmir'in Balçova ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik anısına pilav ve ayran dağıttı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, dualar edildi.
Etkinliğe Kaymakam Serap Özmen Çetin, Emniyet Müdürü Serkan Demirer, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.
AA / Hüseyin Cem Liman - Güncel