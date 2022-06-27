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Son dakika gündem: Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Şenol Poyraz - Güncel
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Son dakika gündem: Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: BURSA'nın İznik ilçesinde bir binanın bahçe kapısının demir parmaklıklarının arasına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde bir binanın bahçe kapısının demir parmaklıklarının arasına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde Selçuk Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde yürüyen Nur Esmer, bir apartmanın bahçe kapısının demir korkuluklarına sıkışan köpeği fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri demir kesme makasıyla parmaklıkları keserek Pekinez cinsi yavru köpeği sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtardı. Kurtarma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde demir parmaklıkların arasına sıkışan yavru köpeğin korku dolu gözlerle etrafına baktığı görülürken, Nur Esmer köpeği, konuşarak ve başını okşayarak sakinleştirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek, kurtarıldıktan sonra yuvasının da bulunduğu binanın bahçesinde oynamaya devam etti. Köpeğin sıkıştığını fark ederek kurtarılmasını sağlayan Nur Esmer, "Biz sahilden eve doğru gelirken köpeğin çırpındığını gördük. Durup sevmeye ve sıkışıp, sıkışmadığını anlamaya çalıştık. Sıkıştığını görünce de itfaiyeyi aradık. Gelip yardımcı oldular, köpeği kurtardılar" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Güncel

İtfaiye Selçuk İznik Güncel Haberler Son Dakika

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