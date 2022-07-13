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Son dakika gündem: Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Son dakika gündem: Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çine ilçesinden Aydın yönüne giden Berkay Çetin'in kullandığı 09 UR 970 plakalı otomobil, Tepeköy Mahallesi Kavşağı'nda Mehmet Karadağ yönetimindeki 48 YE 155 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Karadağ ile otomobildeki Uğur Demirci, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi devam eden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Tepeköy Karadağ Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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