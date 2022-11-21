Son Dakika! Gaziantep'in Karkamış ilçesine dört roket düştü

Son dakika! Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK tarafından 4 roket atıldı. Roketlerden biri okula, ikisi eve, diğeri ise bir tıra isabet etti. Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu belirtildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/ Pkk mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

YARALILAR VAR

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

DÜN AKŞAM DA KİLİS'E ROKET ATILDI

TSK'nın Pençe Kılıç Harekatı ile büyük darbe alan terör örgütü, dün akşam da Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket attı. Saldırıda, 1 asker ve 7 polis yaralandı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti. Bu arada, saldırının ardından bazı zırhlı araçların sınır kapısından geçtiği, Kilis semalarında ise savaş uçaklarının olduğu görüldü.