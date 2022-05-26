Son dakika: Gaziantep'teki saldırı girişimine ilişkin Vali Gül'den ilk açıklama: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi - Haberler

Son dakika: Gaziantep'teki saldırı girişimine ilişkin Vali Gül'den ilk açıklama: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
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Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğunu belirterek "Bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.
Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı, çevrede toplananlar ise uzaklaştırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi sürdürülürken, olay yeri çalışması başlatıldı.
Gaziantep Valisi Haydar Gül, Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen kişinin çok sayıda adli kaydının bulunduğunu bildirdi. Gül yaptığı açıklamada "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.