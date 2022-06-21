Son Dakika | Erzurum'da belediye meclis üyesi arazi kavgasında öldürüldü (2) Son dakika haberleri: JANDARMA KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI Çat Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut'un öldürüldüğü Göbekören Mahallesi'nde jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. JANDARMA KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI Çat Belediyesi'nin Ak Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut'un öldürüldüğü Göbekören Mahallesi'nde jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 140 hane ve 135 nüfuslu Göbekeren Mahallesi'nin 3 giriş noktasında kontrol noktaları kuran jandarma, Bulut ve Edebali ailelerine ait evlere de kimseyi yaklaştırmadı, araçların girişine izin vermedi. KAVGA HAZİNEYE AİT MERA YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ Bu arada Göbekören Mahallesi'ndeki olay saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin 3-4 kilometre dışındaki mera alanına giden meclis üyesi evli ve 5 cocuk babası Haydar Bulut, burada hazineye ait arazi yüzünden Doğan, Mahmut ve Hüseyin Edebali kardeşlerle tartıştı. Merada darbedilen Bulut, saldırıdan kurtulmak için üzerindeki bıçağı salladı. Bulut'un savurduğu bıçak Doğan Edebali'ye isabet etti. Yaralanan Edebali, tabancayla ateş ederek Bulut'u vurdu. Kardeşleri yaralanan ağabeyleri Doğan Edebali'yi araçla hastaneye götürürken, ağır yaralanan Haydar Bulut için Erzurum'dan ambulans helikopter havalandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapılan Bulut, kaldırıldğı hastanede hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan Doğan Edebali'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Haydar Bulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Doğan Edebali'nin kardeşleri Mahmut ve Hüseyin Edebali, jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan olay nedeniyle köy sessizliğe bürünürken, her iki ailenin de bölgede barış elçisi olarak bilindiği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Güncel Çat Belediyesi Haydar Bulut AK Parti Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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