Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da liderler zirvesi)İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da liderler zirvesi)İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle...

AA - İsmail Fidan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da liderler zirvesi)İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'da liderler zirvesi)İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız"

AA / İsmail Fidan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title