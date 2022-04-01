Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da liderler zirvesi)İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle...
AA - İsmail Fidan - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da liderler zirvesi)İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız"
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'da liderler zirvesi)İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız"
AA / İsmail Fidan - Güncel