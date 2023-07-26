Üye Girişi
Haberler

Son Dakika! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi

Güncel Haberler

Son dakika! CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesi yönünde karar aldı. Özcan son dönemde yaptığı sert açıklamalarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bolu Belediyesi Tanju Özcan Bolu Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title