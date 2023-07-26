Son Dakika! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi
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Son dakika! CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesi yönünde karar aldı. Özcan son dönemde yaptığı sert açıklamalarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.
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