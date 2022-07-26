Son Dakika | Banyoda elektrik akımına kapılıp öldü
Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre KİLİS'te, banyoda elektrik akımına kapılan Mehmet Kanal (42) hayatını kaybetti.
KİLİS'te, banyoda elektrik akımına kapılan Mehmet Kanal (42) hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Musabeyli ilçesi Yuvabaşı köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Kanal, evde duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapıldı. Kanal'ın çığlıklarını duyan yakınları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekibinin kontrolünde Mehmet Kanal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kanal'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel