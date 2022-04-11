Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı - Haberler

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Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Güncel
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ADANA'da cinayet, uyuştucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da cinayet, uyuştucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi. Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

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