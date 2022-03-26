Son dakika! Adana'da baraj gölünde kanoları alabora olan 2 kişiyi polis kurtardı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da Seyhan Barajı Gölü'nde kanoları alabora olan 2 kişinin imdadına polis yetişti.

Gölde kürek sporu yapan Ümit Denizci ile Ahmet Tuanalp'in bulunduğu kano, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, alabora olan kanoda asılı kalan 2 kişiyi tekneyle kurtardı.

Karada bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Denizci ve Tuanalp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.