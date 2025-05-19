Somali'de Eş-Şebab'a Karşı Operasyonda 70 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Somali'nin Hirşabelle eyaletinde ordu birlikleriyle Eş-Şebab militanları arasında çıkan çatışmalarda 70 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 48 saattir süren operasyonlarda Hirşabelle eyaletine bağlı bölgelerde Eş-Şebab'a karşı yoğun çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin güvenliğini tehdit eden ve bölgede yayılmaya çalışan terör örgütüne ağır darbe vurulduğu ve 70 teröristin etkisiz hale getirdiği vurgulandı.

Somali ordusunun operasyonlarına destek veren yerel halkın katkısının takdirle karşılandığı ifade edilen açıklamada, ordunun ve halkın işbirliği sayesinde örgütün ilerleyişinin durdurulduğu kaydedildi.

Eş-Şebab'ın, Hirşabelle eyaletinde yer alan Hiran ile Orta Şabel bölgeleri arasındaki yerleşim yerlerine yoğun saldırılar gerçekleştirdiğine ve örgütün daha önce eyaletin stratejik kentlerinden biri olan Adan Yabal'ı ele geçirerek bölgede etkinliğini artırmaya çalıştığına dikkati çekildi.