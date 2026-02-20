BM, Somali'de milyonlarca kişinin derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, Somali'de milyonlarca kişinin derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Smith, Somali'de son derece olumsuz insani durumun yaşandığını söyledi.

"Somali'de milyonlarca insan, derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya." diyen Smith, son iki yağmur mevsiminin kurak geçtiğini, bölgede çatışma ve güvensizliğin sürdüğünü dile getirdi."

Smith, binlerce kişinin barınma, gıda ve temel hizmetlere erişim arayışıyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, "Tüm bunlar, Somali'deki insani yardım çalışmalarını uçurumun eşiğine getirdi." ifadesini kullandı.

Kaynakların ciddi ölçüde yetersiz olduğuna işaret eden Smith, "Yeni ve acil fon sağlanmadığı takdirde WFP'nin Somali'de yürüttüğü hayat kurtarıcı acil gıda ve beslenme yardımları birkaç hafta içinde sona erecek. Dünya, Somali'de acı çeken milyonlarca savunmasız kadın, erkek ve çocuğa dikkat etmeli." diye konuştu.

"Son 5 ayda yaklaşık yarım milyon kişi yerinden edildi"

Somali'de nüfusun dörtte birine karşılık gelen 4,4 milyon kişinin kriz seviyesinde veya daha ağır gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Smith, yaklaşık 2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeden etkilendiğini bildirdi.

"Son 5 ayda yaklaşık yarım milyon kişi yerinden edildi." diyen Smith, şunları dile getirdi:"

"Kaynak yetersizliği, sağlayabildiğimiz hayati yardımı tekrar tekrar azaltmak zorunda kalmamıza neden oldu. Fon yetersizliği nedeniyle 2025 yılında gıda ve beslenme yardımımızı yarıdan fazla azaltmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Şu anda kriz düzeyinde açlıkla karşı karşıya olan 4,4 milyon kişiden sadece 640 binine yardım ediyoruz. Bu, geçen yıl bu zamanlarda WFP'nin acil gıda yardımıyla desteklediği 2,2 milyon kişiden çok daha düşük."