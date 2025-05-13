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Soma Faciasının 11. Yıldönümünde Hatimoğulları'ndan Adalet Çağrısı

Soma Faciasının 11. Yıldönümünde Hatimoğulları'ndan Adalet Çağrısı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenciyi anarak, adalet ve emeğin özgürleşmesi için mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 11. yılında, "Adaletin yerini bulması, emeğin özgürleşmesi, iş cinayetlerinin son bulması için mücadelemiz sürüyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından, Manisa Soma'da meydana gelen maden göcüğünde hayatını kaybeden 301 madenciyi anarak, şunları kaydetti:

"'Hiç unutmam, hiç unutmayın… İnsan nasıl direnir başka?' Soma Katliamı'nda yitirdiğimiz 301 madenci canımızı saygıyla anıyorum. Adaletin yerini bulması, emeğin özgürleşmesi, iş cinayetlerinin son bulması için mücadelemiz sürüyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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