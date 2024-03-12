Soma'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü Etkinliği
Manisa'nın Soma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere ödüller verildi ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Programa Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Soma Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi Mustafa Okdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Öğrenciler "Kurtuluşa giden yol" adlı oratoryo ile Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan tiyatro gösterisi sahneledi.
Programa Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.