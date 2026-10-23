SOLOTÜRK'ün 29 Ekim'deki Eskişehir gösterisi Sazova Parkı üzerinde yapılacak

SOLOTÜRK'ün 29 Ekim'deki Eskişehir gösterisi Sazova Parkı üzerinde yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Eskişehir'de gösteri uçuşu yapacak. Gösteri 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te Sazova Parkı üzerinde gerçekleşecek; ekip aynı yerde 24 Ekim'de çevre tanıma, 27 Ekim'de prova uçuşu yapacak.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, gösteri 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te Sazova Parkı üzerinde yapılacak.
Ekip, aynı yerde 24 Ekim Cumartesi günü saat 12.20'de çevre tanıma, 27 Ekim Salı günü saat 14.00'te ise prova uçuşu gerçekleştirecek.
Kaynak: AA