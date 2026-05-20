SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti
Giresun'da düzenlenen 49. Uluslararası Aksu Festivali kapsamında SOLOTÜRK akrobasi timi, F-16 ile alçak uçuş gösterisi yaparak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Giresun'da 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği gösteri nefes kesti. Botanik Park alanında gerçekleşen gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Giresun Kalesi, Botanik Parkı ve sahili dolduranlar, gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.