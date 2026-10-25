Sol kalp sendromlu 5 günlük bebek Şırnak'tan Ankara'ya ambulans uçakla sevk edildi.

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Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan 5 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde dünyaya gelen bebeğe sol kalp sendromu tanısı konuldu.

Cerrahi müdahale ihtiyacı bulunan 5 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen bebek, burada hazır bekletilen ambulans uçağa alınarak, Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA