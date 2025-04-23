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Söke'de Yeni Kitabevi Açıldı

Söke'de Yeni Kitabevi Açıldı
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Söke Belediyesi tarafından Bağarası Mahallesi'nde açılan kitabevi, çocuklar ve gençler için eğitim ve çalışma alanları sunuyor. Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, projeyle gençlere sıcak ve güvenli bir ortam sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Aydın'ın Söke ilçesinde hazırlanan kitabevinin açılışı gerçekleştirildi.

Söke Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Bağarası Mahallesi'ndeki minibüs garajı yanındaki boş binanın bir bölümü kitabevine dönüştürüldü.

Mekan özellikle çocuklar ve gençlerin kullanımına yönelik planlandı.

Kitabevinde öğrencilerin kitaplara ulaşabileceği, ders çalışabileceği ve bilgisayar destekli çalışma imkanlarından faydalanabileceği alanlar yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Sınırlı imkanlara rağmen bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımıza ve gençlerimize verebileceğimiz en kıymetli şey eğitim. Onlara sıcak ve güvenli bir ortam sağlamak istedik." dedi.

Bağarası Mahalle Muhtarı Ahmet İlhan ise projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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