Söke'de Tabancalı Saldırı: Faruk Ateş Hayatını Kaybetti

Söke'de Tabancalı Saldırı: Faruk Ateş Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan esnaf Faruk Ateş, hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için soruşturmaya devam ediyor.

AYDIN'ın Söke ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Faruk Ateş (43), hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. İlçenin tanınmış esnaflarından Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ateş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olaya ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

