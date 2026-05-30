Otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ercan Zengin'in (31) ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurgül Aslan (25) da hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için morga götürülen Aslan'ın, 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı