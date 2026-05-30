Otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Nurgül Aslan (25) hastanede hayatını kaybetti. 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslan'la birlikte ölü sayısı 2'ye yükseldi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışıyor.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ercan Zengin'in (31) ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurgül Aslan (25) da hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için morga götürülen Aslan'ın, 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı