Haberler

Aydın'da park halindeki otomobile silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobile tabancayla düzenlenen silahlı saldırıda Ercan Z. ve Nurgül A. hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Nurgül A'nın kocası E.A'yı arıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Söke Kapalı Pazaryeri'nde park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Nurgül A, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurgül A. burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Nurgül A'nın kocası E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dembele'nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı

Dembele'nin penaltısından sonra olanlar oldu
Gelecek Partili Üstün: CHP, 26 Temmuz'a kadar kongre yapmazsa bu tarihten sonra yapılacak seçimlere giremeyecektir

CHP'yi bekleyen en büyük tehlikeyi Gelecek Partili isim açıkladı
Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Yolculara müjde! O hizmet tamamen ücretsiz oluyor
Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı

Tarafını belli eden Yavaş'ın zor anları! Slogan nedeniyle konuşamadı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı

Tarihi konser İstanbul'u kilitledi! Metrolarda adım atacak yer kalmadı